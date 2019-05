Põhja-Norras on vetikate õitsemise tõttu surnud mitu miljonit tehislikes tingimustes kasvatatud lõhet, teatas Norra kalandusdirektoraat. Kalade massihuku tõttu on kerkinud järsult lõhe hind.

Ametivõimude hinnangul on Nordlandi ja Tromsi maakonna fjordides asuvates sumpades hukkunud umbes 10 000 tonni jagu lõhe, mis tähendab mitmekümne miljoni euroni küündivat kahju kalakasvatajatele.

Kalu tapab Norra vetes Chrysochromulina perekonda kuuluv taimhõljum, mis teatud tingimustel puhkeb õitsele ja lämmatab sumpades olevad kalad.

Kalandusdirektoraat hoiatas, et vetikate õitseng pole veel läbi ja kalandusekspertide sõnul võib hukkuda veel oluliselt rohkem lõhesid.

Massihukk on viinud lõhehinna järsu tõusuni. Viimasel paaril nädalal on see kerkinud 5,7 protsenti 65 Norra kroonini (6,7 eurot) kilo eest.

Norra on maailma suurim lõhetootja ja mullu tootis riik 1,3 miljonit tonni lõhet. Sarnaselt laastav vetikaõitseng leidis aset ka 1991. aastal.