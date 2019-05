Hollandi justiitsministeeriumi riigisekretär astus skandaali tõttu tagasi

Hollandi justiitsministeeriumi riigisekretär Mark Harbers astus tagasi, kui ilmnes, et ta on varjanud varjupaigataotlejate kordasaadetud kuritegusid. Asi tuli ilmsiks, kui varjupaigataotlejate kuriteoregistrist leiti omaette kategooria "muud kuriteod", kuhu oli kirja pandud neli vägistamist, 79 muud seksuaalkuritegu ja 31 mõrva.

"Et selline olukord rikub usalduse valitsuse ja minu vahel ja minu arust on väga oluline, et kõnealust teemat ei kompromiteeritaks, eriti selle probleemi nüansside tõttu, palun ma Tema majesteet kuningat minu tagasiastumispalve vastu võtta," ütles Hollandi justiitsministeeriumi tagasiastunud riigisekretär Mark Harbers, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Harbersi sõnul varjati varjupaigataotlejate kordasaadetud kuritegusid seepärast, et tema alluvate hinnangul oleks nende ilmsikstulek ühiskonnas segadust külvanud. Milles segadus seisnenuks, Harbers ei täpsustanud.

Enamikku varjatud kuritegudest ei pannud üldse toime tõelised varjupaigataotlejad, vaid Maroko ja Alžeeria päritolu sisserännanud, kellele Hollandi valitsuse hinnangul tegelikult varjupaika vaja polegi.