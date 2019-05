Kaitseliidu Harju maleva nooruke rannakaitsekompanii harjutas sadama kaitsmist

Kõigis kaitseliidu malevates on oma võitlusgrupid, Harkus proovisid jõudu taktikaline grupp, mis viib läbi erioperatsioone, ja rannakaitsekompanii. Esmakordselt osales oma veesõidukitega kohalik merepäästeselts.

Tilgu sadam tuli tagasi vallutada vastase käest, kes oli loonud siia sillapea põhijõudude saabumiseni. Rünnati kolmelt poolt, sealhulgas merelt. Ning kasutati kavalust - valges kaubikus ründajad olid end maskeerinud abipolitseinikeks. Kaitseliidu Harju maleva taktikaline grupp pidi sadama vallutama ja vabastama ka pantvangid.

"Võitlusgruppe on palju - igal maleval oma võitlusgrupp. Aga taktikaline grupp on ainuke, mis teeb väga spetsiifilist tööd ja erioperatsioone," rääkis kaitseliitlane, kapten Andrei Ambros "Aktuaalsele kaamerale".

Sadama kaitsjad kuulusid kaitseliidu Harju maleva Harku rannikukaitsekompaniisse. See oli esimene koostööproov Harku rannikukaitsekompanii ja kohaliku merepäästeseltsi vahel, kes oma kaatrid mängu tõi. Vald üritab sedalaadi koostööle õlga alla panna.

"Muidu me oleme teinud ainult rannikuvaatlusi. Seekord saime kaitsta ka rannikut," kommenteeris Harku vallavanem, kaitseliitlane Erik Sandla. "Ja mis me oleme ka vallaga koostöös teinud - oleme aidanud neile mootoreid ja muud varustust muretseda. Ka paadid oleme ostnud koostöös merepäästeseltsiga ja eurorahadega."

Kaitseliidu Harju maleva pealik Eero Kinnunen ütleb, et Harku rannikukaitse üksikkompanii on alles neli aastat vana ja vajab veel väljaõpet. Peamine tugevus on kohatundmine ning arusaam, et oma randa tuleb kaitsta. Kuid käsirelvadest ei piisa merelt tungija tõrjumiseks.

"Tegelikult, kuna nad on rannikukaitse, siis nendel oleks vaja tulejõudu mere poole," leidis Kinnunen.

Rannikukaitseüksusi on kaitseliidul veel Saaremaal ja mandri rannikumalevates.