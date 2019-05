Neljapäevast keerab ilm jahedaks ja vihmaseks

Eelolev öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö saabudes sajab kohati hoovihma, võimalik on äike ning paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Temperatuur on vahemikus 9-15 kraadi.

Hommikul on taevas vahelduvalt pilves ning Lõuna-Eestis võib kohati sadada. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on 15-19 kraadi.

Päev muutub pilvisemaks ning kohati sajab hoovihma ja pärastlõunal võib olla äikest. Puhub valdavalt põhja- ja läänetuul 3-11, puhanguti 14 m/s. Temperatuur on alates 13 kraadist põhjaservas kuni 23 kraadini lõuna pool.

Nädalavahetus tuleb senisest jahedam. Hoovihm ei jäta praegu kimbutamist ning reedel ja laupäeval on võimalik äike. Keskmine temperatuur langeb jälle rohkem kevade nägu, tuues päeval 14-18 kraadi ning ka ööd on esmaspäevaks valdavalt jahedamad.