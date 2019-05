Teadlaste sõnul on nad teinud kindlaks, et viimaste aastatega atmosfääris kõrgele tõusnud osooni hävitava kemikaali CFC-11 ehk klorofluorosüsiniku tase on seotud Hiinaga, kus vaatamata globaalsele keelule kasutatakse CFC-11-e isolatsioonimaterjalide tootmises.

CFC-11-e kasutatakse muuhulgas vahutekitajatena vahtfenoplasti, vahtpolüolefiini, polüuretaani, polüsterooli tootmisel. 1987 sõlmitud rahvusvahelise Montreali protokolliga on CFC kasutamine keelatud, sest atmosfääris lagunedes hävitab kemikaal Maad ümbritseva osoonikihi.

Viimase kuue aasta jooksul oli aga mõõtmiste järgi kemikaali taseme langemine aeglustunud poole võrra, kirjutab BBC.

Seda, et kurja juur asub Ida-Hiina tehastes, kahtlustati juba varem, kuid keskkonnaorganisatsioon Enviromental Investigation Agency uurimistööga tõestati nüüd, et 40–60 protsenti heitest on pärit just sealt. Aastast 2012 on Hiinast atmosfääri lastud 7000 tonni CFC-11 gaasi.

Tulemused pole siiski kaljukindlad. Uurijad möönavad, et osa emissioonist võib pärit olla teistest Hiina osadest, Indiast, Aafrikast või Lõuna-Ameerikast.

Hiina on juba lubanud CHC-11 tootjad pihtide vahele võtta. Juba mullu arreteeriti Henani provintsis kahtlusalused, kelle valdusest vaastati 30 tonni CFC-11-e.