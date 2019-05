USA võib Lähis-Itta viia veel 10 000 sõdurit

Ametnike sõnul ei ole lõplikku otsust langetatud ja ei ole selge, missuguses mahus Valge Maja vägede regiooni lähetamise heaks kiidab. Nad märkisid, et käik ei ole vastus ühelegi uuele Iraanist lähtuvale ohule, vaid selle eesmärk on tugevdada regiooni julgeolekut.

Ühendriigid saatsid Iraani täpsustamata rünnakuohule viidates juba mai alguses piirkonda lennukikandja lahingurühma, pommitajad B-52 ja ühe Patrioti raketipatarei.

Lisavägede näol oleks tegemist kaitsejõududega ja USA valitsuses arutatakse ka piirkonda Patrioti raketisüsteemide ja laevade saatmise ning Iraani jälgimise suurendamise üle, ütlesid anonüümsust palunud Ühendriikide ametnikud, vahendas Associated Press (AP)

Neljapäeva hommikul peetav istung langeb ajale, kui pinged Iraani ümber on endiselt kõrgel ja pole teada, kas kohtumisel langetatakse ka mõni otsus.

Lisavägede saatmine Lähis-Itta oleks president Donald Trumpi jaoks kannapööre, kuivõrd ta on korduvalt rõhutanud vajadust vähendada USA kohalolu regioonis.

Ühendriikide välisminister Mike Pompeo ütles neljapäeval, et Trump hindab igapäevaselt vägede kohalolu piisavust. "Me hindame riske, me teeme kindlaks, et teeme kõike õigesti," ütles ta uudisteprogrammile Fox and Friends.

USA ametnikud on väidetava Iraanist lähtuva ohu kohta vähe infot jaganud, kuid on viidatud, et alguses kujutas see endast Iraani väikepaatidele paigutatud rakette. Sel nädalal ütlesid ametnikud, et need raketid on ära viidud, kuid teised ohud merel püsivad.

Lisavägede saatmine Lähis-Itta tekitaks küsimusi ka Washingtonis. Kaitseametnikud ütlesid teisipäeval esindajatekoda ja senatit briifides, et valitsus ei taha Iraaniga sõtta minna vaid tahab pingeid maandada.

Pompeo ja kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan ütlesid rahvasaadikutele, et USA tahab Iraani heidutada, mitte provotseerida, süüdistades samal ajal Teherani USA huvide ähvardamises Lähis-Idas.

Kongressis on paljud valitsuse lähenemise suhtes skeptilised ja on tõstatanud küsimuse, kas valitsus reageerib märkimisväärsele uuele ohule või eskaleerib olukorda, mis võib viia sõjani.