Omaloomingukonkurss korraldati eesti keele aastale mõeldes. Mõni tutvustas ennast. Mõni kirjutas oma unistustest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peapreemia saajaid oli kaks. Konstantin kirjutas loo oma lapselapsest. Luulepreemia sai Signe, kes ise kohale ei tulnud ning tema luuletuse esitas Tallinna Sotsiaalöö Keskuse direktor Kersti Põldemaa.

"Ei tea, kuidas harjuda. Ei tea, kas klaasistuda või karjuda. Ei tea, kas puruneda kildudeks või proovida koos püsida. Ei tea, kas on olemas keegi, kelle käest küsida," luges Põldemaa.

Jelena emakeel on vene keel, kuid konkursile saatis ta eestikeelse luuletuse. "Eestimaa, nii armas väike kodumaa. Nii ilus oled sa, mu Eestimaa Su üle rõõmus mu isamaa. Sind armast hoian ma," luuletas Jelena.

Heino kirjutas mälestuse oma esimesest komandeeringust Moskvasse ja mälestused olid värvikad. Mees ütleb, et talle kirjutada meeldib ning võiks seda veel proovida.

"No sisetunne tuleb selline peale. Ma selle kirjatükiga viivitasin viimase silmapilguni, aga kui ta tuli, siis ta tuli poole tunni jooksul paberi peale," selgitas Heino loomeprotsessi tagamaid.

Heino lisas, et tal on materjali ka raamatu kirjutamiseks. "Kui päris aus olla, siis mul on midagi pooleli küll, aga see on nii kaua pooleli. No aga kunagi ma lõpetan selle ära," ütles ta.

Kui Heinol kulub raamatu kirjutamisega veel aega, siis konkursi parimad tööd võivad kaante vahele varsti jõuda, ütleb Kersti Põldemaa.

"Tänavu me võiksime tõesti teha - mitte trükkida trükikojas, vaid oma jõududega paljundada ja levitada klientide hulgas. See mõte meil on olnud ja äkki teeme," ütles Põldemaa.

Igaüks vajab märkamist ja tunnustust ning samuti võimalust olla koos. Tallinna päeva ja kevade tähistamine Sotsiaaltöö keskuse Paljasaare üksuse hoovis toob alati kokku palju rahvast. Kuulatakse muusikat, süüakse suppi ja tehakse kaugemaid plaane. Näiteks on üheks ideeks korraldada koduta inimeste karneval.