Soe suvi lahkub, vihmapilved saabuvad

Neljapäeva öösel jõuab saartele sajuala ja liigub mandrile. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2 kuni 8, põhjarannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 12 kraadi.

Reede hommik on Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Eestis vihmahoogudega ning kohati äikesega. Tuul on valdavalt muutlik ja nõrk, põhjarannikul on ida- ja kirdetuul puhangulisem. Sooja on 9 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalse kaamera" ilmateade.

Reede päeval liigub vihmasadu üle Eesti ida suunas, on äikest. Kohati on sadu tugev. Tuul on muutlik ja nõrk, äikese ajal puhanguline. Sooja on 14 kuni 21, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Nädalavahetusel lisandub läänest saabuvate madalrõhkkondade serva mööda niiskust ning tihedamate sajupilvede liikumine üle Eesti toimub päevasel ajal.

Laupäeval püsib kõrge ka äikese tõenäosus. Tuul pendeldab lääne ja lõuna vahet ning on üsna puhanguline. Õhutemperatuur on plusspoolel, aga mitte enam suviselt soe. Öösiti on sooja 5 kuni 12, päevasel ajal 10 kuni 18 kraadi.

Esmaspäeval läheb veel jahedamaks ning maapinna lähedal võib olla öökülma, teisipäeval peaks õhumass veidi soojenema. Sajust pole pääsu kummalgi päeval, teisipäeval sajab vähem.