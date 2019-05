BBC: May teatab kuupäeva, mil ta ametist lahkub

BBC andmetel kavatseb Briti peaminister Theresa May teavitada reedel avalikkust sellest, mis kuupäeval ta partei- ja valitsusjuhi ameti maha paneb. May kavatsust on Briti ringhäälingule kinnitanud mitu valitsuse ministrit.

Allikate sõnul peaks May tegema teatavaks ajakava, mille alusel talle kui Konservatiivse partei juhile mantlipärijat valima hakatakse. Väidetavalt saab erakonna juhi valimise kampaania ametliku alguse 10. juunil, vahendas BBC.

May peaks reedel kohtuma alamkoja liikmetest kriitiliste erakonnakaaslastega.

Peaministrina on ta olnud pideva surve all seoses sellega, et parlament on tema poolt sõlmitud Euroopa Liidust lahkumise leppe juba kolm korda maha hääletanud. Rahvasaadikud on leppe vastu hääletanud erinevatel põhjustel. Kui Jeremy Corbyniga sama meelt olevad leiboristid soovivad EL-ist lahkumist enda poolt seatud tingimustel, siis näiteks paljud EL-i meelsed rahvasaadikud erinevatest parteidest on vastu hääletanud eelkõige lähtudes soovist EL-ist lahkumist üldse ära hoida ning kutsuda esile teine referendum. Leppe vastu hääletanud konservatiivide liikmed on põhjendanud oma käitumist aga sellega, et nende meelest oleks May poolt EL-iga sõlmitud leppest lähtuv Brexit liiga pehme ehk ei annaks Ühendkuningriigile seda tegevusvabadust, mille nimel Brexiti-referendumi eel kampaaniat tehti.

Algselt pidi May reedel avaldama Brexiti-leppe järjekordse eelnõu, mida ta nimetas viimaseks võimaluseks Brexit ellu viia. Eelnõus sisalduvad kompromissettepanekud - näiteks lahendus tolliliidu teemal ning lubadus anda rahvasaadikutele võimalus hääletada teise referendumi korraldamise üle - olid tema parteikaaslastest Brexiti-meelsetele kriitikutele vastuvõetamatud. Leiboristid andsid omakorda teada, et plaan on May poolt kiiruga kokku pandud, ning Tööpartei seda seetõttu ei toeta.