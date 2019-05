May tagasiastumise teade lõi naela kõikuma

Briti peaministri Theresa May teade tagasiastumisest lõi reedel naelsterlingi kõikuma, samas kui aktsiaturud taastusid pärast seda, kui USA president Donald Trump võttis kaubandussõjas Hiinaga lepitava tooni.

Nael kukkus May teate järel korra alla 1,27 dollari, kuid ei langenud siiski neljapäevasele nelja kuu madalaimale tasemele. Valuutakauplejate sõnul on naela hinnas peaministri lahkumine juba kajastunud.

"Nael kõigub siia ja sinna, aga see ei liigu kuhugi eriti kiiresti," ütles Forex.comi analüütik Fawad Razaqzada AFP-le. "Palju sõltub sellest, kes tooride järgmiseks liidriks saab."

Naela võib taas langusesse viia see, kui May järeltulijaks valitakse käremeelne Brexiti pooldaja ja endine välisminister Boris Johnson, keda peetakse praegu favoriidiks.

Reitinguagentuur Moody's hoiatas, et teada May lahkumisest suurendab ebakindlust Brexiti ümber ja ohtu, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust leppeta.

Mujal Euroopas taastusid suuremad aktsiaturud neljapäevasest müügilainest, mille käivitas Hiina-USA kaubandussõja eskaleerumine ja mure globaalse majanduse pärast.

Meeleolu paranes, kui Trump teatas, et kaubandustülis on "hea võimalus" leppeni jõuda ja, et kokkulepe võib sisaldada ka telekomihiidu Huaweid.