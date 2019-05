Üle 1700 töötajaga VKG juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul jõuti soovini teha väiksem ürituse töötajatega peetud koosolekute käigus. Kõigile avatud rahvapeoks jääb augusti lõpus toimuv kaevurite päev, mida VKG korraldab koostöös Eesti Energiaga.

"Me kuulasime eelmisel aastal oma inimeste tagasisidet ja mõtlesime, et proovime teist formaati ja tuleme inimestele lähemale. Me alati anname välja ka aukeemiku tiitleid ja mis on veel parem, kui teha seda nende inimeste ees, kes kõige paremal moel saavad aru, kui tähtis töö see on," ütles Asmann.