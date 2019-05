Kohaliku päästeametniku Deepak Sapthaley sõnul said inimesed surma nii tulekahju kui ka hoonest välja hüppamise tagajärjel, vahendas BBC.

Vähemalt 20 inimest sai tulekahjus ka raskeid vigastusi ning neid ravitakse Gujarati haiglas.

Kõik hukkunud olid nooremad kui 20 eluaastat ning paljud jäid majja lõksu, sest tulekahju sai alguse treppide juurest.

Võimude hinnangul sai tulekahju alguse kliimaseadme elektririkkest.

Surati politseiülem Satish Sharma ütles ajakirjanikele, et kokku on seoses tulekahjuga süüdistus esitatud kolmele inimesele. Politsei teatel on üks õppekeskuse omanikest kinni peetud. Ülejäänud kaks inimest peetakse peagi kinni.

Kuna tulekahju on tekitanud kohalikus kogukonnas pahameelt, kutsus Sharma inimesi üles jääma rahulikuks ning mitte võtma õiguse mõistmist enda kätesse.