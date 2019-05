Politsei täheldab, et reedeti algavad ummikud tavapärasemast varem, sest palju tõttavad maale ja loodusesse aega veetma. Statistika järgi juhtubki kõige rohkem liiklusõnnetusi õhtustel tipptundidel, kui inimesed kiiremini sihtkohta kibelevad. Need on küll enamjaolt pisemad plekimõlkimised, kuid rikuvad nädalavahetuse alguse sellegipoolest. Seetõttu soovitab politsei varuda tipptunniks aega ja kannatlikkust, hoida kindlasti pikivahet ning hoiduda umbe sõidetud ristmikule väljasõitmist, isegi kui fooris põleb lubav tuli, et mitte teha olukorda veelgi keerulisemaks ja mitte rikkuda sedasi oma nädalavahetuse algust.

Laupäeval tabas politsei aga roolist neli narko- ja 23 alkoholijoobes juhti. Samuti toimus laupäeval neli avariid, milles sai lisaks täiskasvanutele kannatada neli last. Ühtel juhul sõideti lapsele otsa ülekäigurajal.

Ööl vastu laupäeva kell 4.56 sõitis 25-aastane mees sõiduautoga Renault Kangoo Hiiumaal Käina-Hüti maantee esimesel kilomeetril teelt välja vastu liiklusmärki ja vastu puud. Autojuht toimetati Hiiumaa haiglasse kontrolli.

Laupäeval kell 14.56 sõitis 8-aastane poiss Tartumaal Elva vallas Mõisanurme külas jalgrattaga koduhoovist välja teele, vastu mööduvat Audi A4 sõiduautot, mida juhtis 48-aastane naine. Noor jalgrattur toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kella 18 ajal kaotas Järvamaal Paides Hyundai Santa Fe sõiduautot juhtinud 30-aastane mees sõiduki üle kontrolli, auto kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku Citroen Nemo sõiduautoga, mida juhtis 36-aastane naine. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Citroen paremale teelt välja põllule. Nii Citroeni juht kui kaasreisijad, 10-aastane tüdruk ja 12-aastane tüdruk toimetati Järvamaa haiglasse kontrolli.

Kell 18.49 põrkas Tallinnas Rahumäe tee ja Tervise tn ristmikul vasakpööret sooritanud 28-aastase naise juhitud Volkswagen Passat kokku otse vastu liikunud Toyota Corollaga, mida juhtis 45-aastane mees. Volkswageni juht ja Toyotas kaasreisijana viibinud 69-aastane naine toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 18.58 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Mere pst 5 juures, kus 32-aastane mees sõitis Škoda Octavia sõiduautoga vasakpööret sooritades otsa reguleerimata ülekäigurajal sõiduteed ületanud jalakäijale, 8-aastasele poisile. Väike jalakäija toimetati Tallinna Lastehaiglasse.