Esmaspäeva öö hakul on sagedasti sajuhooge. Pärast keskööd on veel üksikuid hoovihmasid, mis on võrdlemisi nõrgad. Puhub tugev edela- ja lääne-, saartel loodetuul, puhangud ulatuvad 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi, prognoosib ilmateenistus.

Suurem osa päevast on mandril kõrgema õhurõhu foonil muutliku pilvisusega ja vihmahooge on hõredalt. Saaremaale ja Liivi lahe ümbrusse jõuab aga juba pärastlõunal läheneva madalrõhulohu pilvemass ning hakkab vihma sadama. Õhtul laieneb sajuala üle Eesti. Ennelõunal on Soome lahe läheduses tuul tugev ning puhub edelast ja läänest, päeva peale pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb eelkõige Eesti lääneservas. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Teisipäeva öö hakul sajab veel eemalduva madalrõhulohu mõjul vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul. Päev on kõrgema rõhuga vööndi mõjul vaid üksikute vihmahoogudega. Õhtul aga läheneb lõuna poolt uus madalrõhkkond ning Lõuna-Eestis läheb uuesti vihmale. Tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12 kraadi, päeval 15 kuni 20 kraadi, Kagu-Eestis võib paar kraadi kõrgemale tõusta.

Kolmapäeva öösel liigub väike madalrõhkkond ühes tihedate vihmasadudega üle Eesti. Päeval kaugeneva madalrõhkkonna järel saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 13 kuni 18 kraadi.

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge harva. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 11 kuni 16 kraadi.

Kui reedel püsib kõrgrõhkkonna ülekaal, siis on sajupilvi vähe. Selgineva taeva all aga võib maapinna lähedal temperatuur 0 kraadi lähedale langeda, päev peaks päikese kaasabil mõõdukalt soe tulema.