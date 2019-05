Eestis said valimistel hääletada alaliselt Eestis elavad teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud, kes selleks õigel ajal soovi avaldasid. Selliseid valijaid oli üle 1600, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siiski tuli valimispäeval jaoskondades ette olukordi, kus välismaalased lootsid, et nad saavad Eestis hääletada, kuid uurimisel selgus, et seda õigust neil ei ole.

"Valimisjaoskonnas öeldi mulle, et ma saan täna ainult Hispaanias hääletada. Ma arvan, et ma oleks pidanud käima mõned päevad tagasi saatkonnas valimas, aga mul ei olnud selle kohta piisavalt infot. Ma arvan, et infot ei peaks andma Eestis ainult eestlastele, vaid kõikidele Euroopa rahvastele, kes siin elavad," rääkis Hispaania kodanik Miguel Angel Valdes Lizano.

"Valimisjaoskonnas tekkis segadus, et ma rääkisin ainult inglise keeles. Me elame Euroopa Liidus, mitte Venemaal, aga komisjonis ei suutnud peaaegu keegi inglise keeles rääkida, küll aga oldi valmis andma infot vene keeles. Minule kui Euroopa Liidu kodanikule tundus see kummaline," lisas ta.

"Üksikud juhtumid on niisugused. Tahaks öelda, et inimesed peaks natuke varem selle peale mõtlema, sest ta ju kaotas nüüd oma hääle, oma soovi," kommenteeris Kohtla-Järve 2. valimisjaoskonna esimees Jelena Veršinina.