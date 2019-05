Kohtla-Nõmmel selgusid Eesti osavaimad mägironijad

Et Eestis suuri mägesid pole, siis keskendutakse mägironimisvõistlustel eelkõige mägironimistehnika ja päästeoskuste testimisele. Selleks on Kohtla-Nõmmel head võimalused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kogu see ala oma rusunõlvade ja suurte konstruktsioonidega on sellise võistluse tegemiseks väga hea koht. Kõige keerulisem ongi inimesi julgustada, et nad julgeksid tulla osalema," rääkis võistluse peakohtunik ja korraldaja Priit Niibo.

Korraldajad kutsuvad mägironimisvõistlustel osalema eriti neid, kel plaanis mägedesse minna.

"See on nende jaoks ideaalne koht, kus saada kogemust. Selles mõttes, et kas minna mäkke ja riskida oma eluga või teha siin turvaliselt. Ma leian, et see on ideaalne supervõimalus. Kutsun järgmisel aastal osalema kõiki, kes ala vastu huvi tunnevad," rääkis võistluse kohtunik ja korraldaja Gen Mandre.

"Me lähme juuni lõpus Venemaale ronima ja mõtlesime, et tuleme tiimiga, et end sisse harjutada ja tiimitööd harjutada, siin võistlussituatsioonis keerulisemad asjad läbi teha, siis on päris mäel lihtsam," rääkis võistluse debütant Andres Käosaar.

Mägispordihuvilistele korraldatakse ka koolitusi, mille üks eesmärke on õppida mägesid austama.

Alpinismiinstruktor Rees Juurmaa soovitab, et mägesid külastav rühm pandaks kokku võimalikult sarnase mõttemaailmaga inimestest.

"Mulle meeldib käia mägedes inimestega, kes ei lähe mäge vallutama, vaid annavad endale aru, et nemad on väikesed ja mäed on suured. Ja mäed on kõigest üks osa suurest maailmast, kus saab ennast hästi tunda," selgitas Rees Juurmaa, kes Kohtla-Nõmmel kuulus võidukasse võistkonda.

Lisaks talle olid võiduka võistkonna liikmed Henry Patzig, Kristiina Vaik ja Martin Männiste. Teise koha said Madis Reinumägi, Anu Hark, Priit Külaots, Matt Rammo ja kolmanda koha võistkonda kuulusid Henri Rummo, Johanna Tammsalu, Taavi Lõoke, Taavi MIkker.