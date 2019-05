Kõik kuldmedalistid pole enam presidendi vastuvõtule oodatud

"Kui varasematel aastatel on presidendi kantselei koos haridus- ja teadusministeeriumiga kutsunud pealinna roosiaeda tunnustusüritusele kõik kuldmedalistid, siis tänavu see nii pole: koolid said kindla arvu kutseid," kirjutab esmaspäevane Tartu Postimees.

Uus kord tähendab, et näiteks Tartus jääb enamik kuldmedaliste kutseta, märgib leht.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurmi ja presidendi kantselei kommunikatsiooninõuniku Taavi Linnamäe sõnul ei ole tegemist uue korraga, vaid hoopis selle korra taastamisega, mis kehtis kuni 2014. aastani, kui president Toomas Hendrik Ilves hakkas vastuvõtule kutsuma kõiki kuldmedaliste.

Nüüd soovivad nii ministeerium kui ka presidendi kantselei, et iga Eesti kool saaks saata vähemalt ühe esindaja parimate lõpetajate vastuvõtule, sõltumata sellest, kas selles koolis sel aastal kuldmedaliga lõpetajaid on või ei.