Viimastel päevadel on tallinlaste tähelepanu äratanud suhteliselt madalal linna kohal tiire tegev SmartLynxi lennuk. Tallinna lennujaamast kinnitati, et tegu on tavapäraste õppelendudega.

Flightradar24 veebilehel on näha, et Smartlynxile kuuluv lennuk Airbus A320 teeb järjekindlalt tiire Tallinna kohal. Tallinna lennujaama pressi valveteenistusest öeldi ERR-ile, et "murelikud kodanikud" on viimastel päevadel usinasti sama küsimusega lennujaama poole pöördunud.

"Tegu tavapärase õppelennuga. Võime kinnitada, et midagi hullu pole juhtunud ega hakka juhtuma," kinnitati lennujaama valveteenistusest.

Pressiesindaja sõnul harjutatakse lennukiga erinevaid asju – õhkutõusu, lähenemist, maandumist ja nn touch-and-go`d ehk korraks ratastega maapinna puudutamist ja uuesti õhkutõusmist.

Harjutuslende tehakse vastavalt sellele, kuidas liinilennuliiklus seda lubab teha. "Põhiline on, et sellega ei segata ülejäänud lennuliiklust," ütles lennujaama pressiesindaja. Näiteks esmaspäeval oli ettevõttel luba teha koolitustelende kella 16.30-ni.

SmartLynxi kodulehel on olemas ka kinnitus, et ettevõte pakub koolitusi Airbus A320 lennukiga.