Viipekeelsed uudised

Valitsus otsustas, et alates 1. juulist langeb nii kange kui ka lahja alkoholi aktsiis 25 protsenti. Riigieelarve strateegias lepiti ka kokku, et pensionäride tulumaksuvabastust suurendatakse 50 euro võrra ning et erakorraline pensionitõus seotakse pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmisega.