Põhja-Euroopas võimutseb madalrõhuala ja ilm on vihmane

Ilm on ikka tujukas, sest võimul püsib madalrõhuala, mis katab kogu Põhja-Euroopat ning koosneb mitmest niiskest pesast.

Eeloleva öö hakul lahkub üks sajupilvede kogum Eestist. Teisipäeva pärastlõunal läheneb lõunast uus. Madalrõhuala elujõudu toidab kaks kontrastset õhumassi. Läänetiiba mööda lisandub üle Norra mere külma. Idaserva mööda aga tuleb lõunast sooja, sellest saame homme killukese ka meie.

Kolmapäeval kandub sajune vöönd Eesti idaserva. Päev on lääne pool juba kenam, aga tugeva tuulega. Eeloleva öö hakul sajab hooti vihma, pärast keskööd on vaid üksikuid rabinaid. Puhub lõunakaare tuul 3-8, öö hakul Liivi lahe ääres kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 7-12 kraadi.

Hommik on suurema sajuta ja mõõduka lõunakaare tuulega. Õhusooja 10-14 kraadi. Ennelõuna on selgemate laikudega ja vaid mõne üksiku hoovihmaga. Pärast lõunal laieneb üle Liivi lahe ja lõunapiiri laussadu. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhusooja on 13 kraadist Liivi lahe ümbruses 17 kraadini Põhja-Eestis, kagunurgas tõuseb 20 ümbrusse.

Õhtu on üsna rahulik, aga pilvine ja vihmane, Lõuna-Eestis on äikest. Õhusooja 11 kuni 14 kraadi.

Kolmapäeva öö on vihmane, päev toob Lääne-Eestis päikese välja, aga tõstab tuule jõuliseks. Neljapäeval on ilm kuiv ja ilus. Aga öökülmaohuga.

Reede toob vihmahooge ja temperatuur on kindlalt plusspoolel. Laupäev on taas taevas selgem ja oodata on öökülma. Lähipäevad toovad nii vihma kui näitavad päikest ja tõstavad tuult.