Eelmise aasta lõpus teatas tugiteenuseid pakkuv ISS, et sulgeb äri Eestis ja veel 12 riigis. See tähendab, et müüki läheb 1500 töötajaga ISS Eesti AS, mis teenis eelmisel aastal 19,5 miljoni euro suuruse käibe juures 720 000 eurot kasumit, kirjutas Postimees.

Postimehe andmetel on üks ostuhuviline Sõõrumaa, kes müüs 14 aastat tagasi 51 protsenti oma ettevõttest ESS Halduse OÜ just ISS-ile. Sõõrumaa ütles lehele, et ei saa ostuplaane kommenteerida.

"Ma olen alati öelnud, et ma tunnen huvi kõikide teenindusettevõtete vastu, mis on müügis," ütles ta. Küsimusele, kas ISS Eesti võib tema äridele huvi pakkuda, vastas Sõõrumaa, et miks ka mitte.

Lisaks Eesti üksusele lõpetab ISS tegevuse Tšehhis, Ungaris, Slovakkias, Sloveenias, Rumeenias, Iisraelis, Tais, Filipiinidel, Malaisias, Bruneis, Brasiilias ja Tšiilis. Küsimusele, kas talle pakuvad huvi ka teiste riikide kinnisvarahooldusettevõtted, vastas Sõõrumaa, et ta vaatab natuke kõike. "Või, noh, neid, mis jäävad Euroopa piiridesse," lisas ta.

ISS Eesti konkurendi ja kinnisvarahoolduse turuliidri SOL Balticsi juht Priit Sipelgas ütles Postimehele, et ka nemad kaaluvad igasuguseid võimalusi.

"Meil on ettevõtmised seitsmes riigis ja loomulikult me vaatame olukorda. Maailmavallutusplaani meil siiski ei ole, aga mõistlikult vaatame kindlasti. Kuigi jah, meie turg on pigem Skandinaavia, Baltimaad ja Venemaa," ütles ta vastuseks küsimusele, kas SOL-il on huvi ka teiste riikide ettevõtete vastu peale ISS Eesti.

ISS on arvestanud, et kontserni ümberkorraldused võtavad aega kaks aastat. "Vaadates, kuidas nad turul toimetavad, usun ma täiesti, et see müük võib selle aastanumbri sees ära toimuda," ütles Sipelgas.