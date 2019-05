Valgevene lennufirma Belavia avab neljapäeval Minski ja Tallinna vahel uue lennuliini. Lennud hakkavad toimuma neli korda nädalas 76-kohaliste Embraer 175 õhusõidukitega ning lennu pikkuseks on 1 tund ja 15 minutit.

Märtsi alguses ütles Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe, et Minskiga avab Belavia selle liini kaudu Eesti lendajate jaoks olulisi ümberistumise võimalusi just Vene, Ukraina ja Kazahstani suunal, mis seni on olnud Tallinnast vähem kättesaadavad.

Pärgmäe lisas, et lennuliin alustab esialgu lende turu nõudlusele vastava sagedusega ja mahtude ja nõudluse kasvades on lennufirma valmis kasvatama sagedusi ka igapäevase ühenduse loomiseks.

Edasi-tagasi lennupileti hinnad algavad 178 eurost.