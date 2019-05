Otse kell 18.15: rektorite avaldus pärast kriisikoosolekut

Teisipäeval kogunesid ülikoolide rektorid nõupidamisele seoses valitsuse otsusega mitte tõsta teaduse rahastamist ühe protsendini SKP-st. Kell 18.15 on lubanud rektorid ajakirjanike ette astuda, et koosolekul arutatust rääkida. Portaal ERR.ee näitab rektorite pressikonverentsi otsepildis.

Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika - ja Teatriakadeemiast, Toomas Asser Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Jaak Aaviksoo Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist, kes on ühtlasi juhatuse esimees.

"Täna kogunevad ülikoolide rektorid kriisinõupidamisele, et arutada hakkamasaamist raskes olukorras. Esimese sümboolse protestisammuna arutatakse ülikoolide lõpuaktuste ärajätmist. Kogunevad ka akadeemiliste töötajate liitude esindajad, et arutada oma reaktsiooni. Ühe võimalusena on laual hoiatusstreikide sari," kirjutas teaduskoja liige Andi Hektor lõunaajal Facebookis.

Hektori sõnul arutavad Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Teaduskoda võimalikke tegevusi ja protestiaktsioone teadusleppe rikkumise tõttu ning ettevõtjate esindajad arutavad võimalusi valitsuse haridus- ja teaduspoliitika mõjutamiseks.

Kui aprillis leppisid võimuliidu osalised kokku, et tõstavad riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite taseme 1 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), siis esmaspäeval kokku lepitud nelja aasta riigieelarve strateegia näeb ette vaid rahastuse säilitamise senisel tasemel ehk 0,71 protsendil SKP-st.

Ivari Ilja ja Tiit Land