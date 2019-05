Rektorite nõukogu otsustas oodata ära riigi eelarvestrateegia vastuvõtmise

Teisipäeval kogunesid ülikoolide rektorid korralisele nõupidamisele, kus muu hulgas arutati valitsuse otsust jätta teaduse rahastamine praegusega samale teasemele ja mitte tõsta seda ühe protsendini SKP-st, nagu on olnud eelnevalt korduvalt kokku lepitud.

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ütles, et rektorite nõukogu kogunes korralisele, mitte kriisikoosolekule ning seal võeti ühtlasi vastu seisukoht, et teaduse rahastamise küsimuses oodatakse ära riigi eelarvestrateegia ehk RESi vastuvõtmine.

Seejärel on rektoritel kavas kohtuda haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga.

Teadlaste kavandatavate protestialgatuste kohta ütles Klaassen, et kõigil on õigus oma arvamust avaldada ning tuletas meelde viimasel ajal käibele läinud fraasi sõna on vaba.

Kui aprillis leppisid võimuliidu osalised kokku, et tõstavad riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite taseme 1 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), siis esmaspäeval kokku lepitud nelja aasta riigieelarve strateegia näeb ette vaid rahastuse säilitamise senisel tasemel ehk 0,71 protsendil SKP-st.

Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika - ja Teatriakadeemiast, Toomas Asser Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Jaak Aaviksoo Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist, kes on ühtlasi juhatuse esimees.

Ivari Ilja ja Tiit Land