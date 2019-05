Video: Vene rajoonijuht viskas telereporteri vastu põrandat

Venemaal Hakassia Vabariigis leidis hiljuti aset kummaline vahejuhtum, mille käigus läks Šira rajooni juht Sergei Zaitsev intervjuu ajal kallale riigitelevisiooni ajakirjanikule. Venemaa uurimiskomitee kinnitas esmaspäeval, et telekaamera ees toimunud juhtumi asjus on algatatud kriminaalmenetlus.

Rossija 24 töötaja soovis Zaitsevilt uurida korruptsiooni kohta. Täpsemalt puudutasid küsimused süüdistusi, et 2015. aasta maastikupõlengute järel alanud taastamistööde käigus on esinenud korruptsiooni, vahendas Moscow Times.

Rajoonijuhile küsimused ei meeldinud - kõigepealt haaras ta reporteri mikrofoni ning järgnenud rüseluse käigus heitis ta riigimeedia töötaja vabamaadlusvõtet meenutava heitega tugevalt vastu põrandat.

Lugu intsidendi kohta algab 0.10:

Kohalikule meediale on rajoonijuht hiljem öelnud, et teda provotseeriti ning et ta kaotas enesevalitsuse.

Venemaa uurimiskomitee teatas esmaspäeval, et Zaitsevi suhtes on alustatud kriminaalmenetlust. Halvimal juhul võib rajoonijuhti ähvardada kuni kuue aasta pikkune vabadusekaotus. Kuna meediavabaduse teemal on Venemaa rahvusvaheliselt palju kriitikat pälvinud, siis on märkimisväärseks asjaoluks, et riigimeedia esindajat rünnanud rajoonijuhti süüdistatakse "seadusliku ajakirjandusliku tegevuse takistamises".

2015. aasta maastikupõlengute tõttu hukkus vähemalt 30 inimest ning umbes 5000 inimest kaotasid oma kodu. Kohalik päästejuht vahistati hiljem kuritegelikku lohakust käsitleva seadusesätte alusel.