Teist kohta hoiab ​​Tallinn, kus on hõivatud üle 8000 IT-spetsialisti, vahendas Geenius.

Võrreldes teiste Balti pealinnadega on Vilniuses IT-sektori töötajate arv kolm korda madalam, 2800 töötajat.

"Riia on piirkonna suurim linn, seega on selge, et seal on ka IT-keskused ja valdkonna ettevõtete kontsentratsioon suurim, sealhulgas sellised hiiglased nagu Accenture ja Tieto," ütles Softwate Development Academy asepresident Piotr Mazur.

