Tänapäeval lõpetavad gümnasistid kooli keskmiselt 19-aastaselt, ent vanast harjumusest eeldavad paljud koolid, et täisealise õppuri puudumiste eest vastutab ikka lapsevanem, kellelt riik on juriidilise esindamise õiguse lapse 18-aastaseks saamisel ära võtnud. Ministeeriumid aga tõdevad, et olukord pole nii mustvalge.