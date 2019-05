Peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäevases riigikogu infotunnis, et kui tahetakse teaduse rahastamine viia ühe protsendini SKP-st, tähendaks see, et järgmise nelja aasta jooksul peaks leidma 591 miljonit eurot juurde. Teadlased aga ei mõista, millise arvutuse tulemusel on peaminister selle summa saanud ning esitavad oma arvutuskäigu.