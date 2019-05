Tartu lähedal tuli maapõuest välja Nõukogude sõjalennuk

Avastus meelitas kohale nii arheoloogid kui ka päästeameti demineerijad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Väliskanali ja veetrassi paigaldamise käigus jäi kopale midagi taha ja siis hakkasime kaevama ja hakkas juppe välja tulema - mootor jne," rääkis ehitusfirma Pipenet juht Paul Jalas.

Otsingu-koduloo klubi Kamerad juhataja Aleksandr Kofkin rääkis, et maa seest on praeguseks välja tulnud lennuki kuulipilduja jupp, hülsid, padrunikestad ja isegi inimese luufragment.

Esialgsel hinnangul on tegemist LaGG-3 tüüpi hävituslennukiga, mida kasutas nõukogude õhuvägi Teise maailmasõja ajal. Neid toodeti 6500.

"Me vaatasime internetist, see on nõukogudeaegne lennuk ja lennuki nimi on LaGG-3. See pole pommitaja, see on hävitaja. See on valmistatud 1942. aastal," ütles Kofkin.

Tema hinnangul võib olla võimalik teha kindlaks inimene, kelle luud lennuki juurest leiti.

Ehitustööd leiu tõttu praegu jätkuda ei saa. "Siin on nüüd vaja käsitsi kõik jupid välja võtta," märkis Kofkin.