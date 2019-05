Reede algab vihmasajuga, õhtul on selgem

Reede öösel alates Lääne-Eestist pilvisus tiheneb ja vastu hommikut hakkab vihma sadama. Lõuna- ja edelatuul tugevneb ja puhub 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul Lääne-Eestis sajab ning sadu levib vaikselt, aga kindlalt ida suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis ning sooja tuleb kuni 13 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates sadu aga lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Õhtuks suurem sadu raugeb, vaid Eesti idaservas on veel üksikuid sajuhooge. Lääne pool on pilvi hõredalt ja ilm juba sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on kuni 15 kraadi.

Kui reede on sajune, siis laupäev tuleb jälle päikeseline. Pühapäeval kallab aga jälle vihma, mis esmaspäeval vaikselt järele annab. Teisipäev on peamiselt selge. Mõned ööd tulevad jahedamad - 6 kraadi ümber -, teised jälle soojemad - 10 ja 15 kraadi lähistel. Päeval on keskmiselt 15 kraadist kuni teisipäeval isegi 25 kraadini.