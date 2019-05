Tapal osalesid sajad ajateenijad pidulikul rivistusel reserviminekuks. Nende lähedased said lahtiste uste päeval tutvuda kaitseväega, aga ka teistes jõustruktuurides pakutavate töökohtadega.

Tapal oli rivistusel ligi 1500 reedel reservi minevat 1. jalaväebrigaadi ajateenijat Tapalt, Jõhvist ja Paldiskist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Toomas Hermi sõnul näeb ta oma poega vaadates, et kaitsevägi on noorte arenguks väga vajalik.

"Isegi see kaheksa kuud muudab noormeest. Ma tütarlaste kohta ei oska öelda, kuid noormeestel kindlasti see noor kaob eest ära ja jääb mees," ütles Herm.

"Jah õige, see nii ongi. See distsipliin, mis siin antakse, teeb raudselt igast mehest mehe," ütles ajateenija Vladimir Judin.

Ajateenistusest üksi siiski meheks saamiseks ei piisa.

"Jah, kõik räägivad seda, et kaitsevägi teeb poisikesest mehe, kuid nii kui ma tulin ajateenistusse, siis kapten ütles esimese asjana, et kaitsevägi ei tee teist meest, vaid annab teile suuna, kuidas liikuda ja kuidas minna, aga meest see teist ei tee," rääkis Andre Rozenthal.

Tema sõnul sai ta ajateenistuses olles enda tuleviku osas selguse. "Sain oma tulevikuprobleemid sellega lahendatud ja nüüd ma tean, mida ma elult tahan ja kuhu edasi minna tahan," lisas ta.

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus avaldas lootust, et ajateenistusest võtavad noored kaasa oskuse teistega arvestada.

"Ja selle, et jõuda eesmärgini, ei ole üldse häbiväärne teha teistega koostööd, sest lõppkokkuvõttes ühiselt ühise eesmärgi poole püüdlemine annab palju parema tulemuse kui üksi pusimine," ütles Karus.

Sõdurite suurim elamus ajateenistuse jooksul on juba aastaid suurõppus Kevadtorm.

"Ka minu jaoks oli Kevadtorm see moment, mida ma kõige kauem ootasin ja see ka täitis ootused. Vastaste luuramine öösiti, nendele ebamugavuste tekitamine oli see, mis oli mulle põnev," rääkis Markus Rosin.

Kevadtormile lisaks jääb sõduritele kindlasti meelde seegi, et süüa antakse kaitseväes hästi. 1. jalaväebrigaadi kuuluva Kalevi jalaväepataljoni ajateenijad tegid kokkadele koguni tänulaulu, mis sotsiaalmeedias populaarsust kogub.

Heast toidust hoolimata on linnaloa saanud noortel oma erisoovid ka kodus käies.

"Jah, selles suhtes on lihtsam, et toit on hea, aga koju tullaksegi mannaputru ja pannkooki sööma," ütles ajateenija ema Signe Kullamaa.