Eestlased on ajakirjanduse usku rahvas ning ka Eestis elavad venelased usaldavad ennekõike just traditsioonilist meediat. Nii selgub värskest Tallinna Ülikooli uuringust "Eesti elanike hinnang (uudis-)meedia usaldusväärsusele ja olulisusel".

Kolm fakti:

Avalik-õigusliku ringhäälingu usaldusväärus on jätkuvalt erameedia omast märgatavalt kõrgem.

Kõige usaldusväärsem uudistesaade on "Aktuaalne kaamera", mida usaldab üle 90 protsendi eestikeelsest vaatajaskonnast ning enam kui 40 protsenti venekeelsest vaatajaskonnast.

ERR usaldusväärsus venekeelse elanikkonna seas kasvab.

Traditsioonilised meediaplatvormid on usaldusväärsemad kui veeb ja sotsiaalvõrgustikud.

Eurobarometer tegi 2018. aastal 28 riigis küsitluse, mille raporti andmetel usaldavad eurooplased uudisplatvormidest kõige enam raadiot (70%), sellele järgnevad televisioon (66%) ja trükiajakirjandus (53%). Küsitluses olnud allikatest peeti kõige vähem usaldusväärseteks sotsiaalvõrgustukke ja suhtlusrakendusi (26%).

Riikide võrdluses esines siiski märkimisväärseid erinevusi. Näiteks tuli välja, et riikidevahelises võrdluses usaldavad Eesti elanikud uudisplatvormide sisu Euroopa keskmisest rohkem. Eestimaalastest usaldas raadiot 80%, televisiooni 79%, trükiajakirjandust 71%, veebiväljaandeid ja ajakirju 60%, videovahendus platvorme ja podcaste' 60% ja sotsiaalmeedia ning suhtlusrakendusi 37%.

Need andmed on üsna heas kooskõlas teiste meediaplatvormide usaldusväärsuse uuringute tulemustega. Ka neis on näha, et traditsioonilisi platvorme, mille sisu on reeglina allutatud ka tugevamale riiklikutele regulatsioonidele või mis rakendavad toimivat eneseregulatsiooni, usaldatakse rohkem. Oluliselt nõrgemini reguleeritud uue meedia platvorme, näiteks alternatiivseid veebiväljaandeid ja sotsiaalmeediat ning rakendusi usaldatakse vähem.

Huvitav on vaadata sedagi, milliseid uudistekanaleid ja -saateid usaldavad eesti ja vene inimesed kõige rohkem. Vastajate jaoks, kelle kodune keel on eesti keel, on ülekaalukalt kõige usaldusväärsem uudistekanal ETV eestikeelne "Aktuaalne kaamera".

Venekeelse kogukonna seas toimus 2015. aastal ERR-i usaldamises märkimisväärne langus. Uuringu autor oletab, et selle muutuse põhjus on rahulolematus Venemaaga seotud sündmuste kajastamises. Seda oletust toetab ka venekeelsetes fookusgruppides läbi viidud intervjuud, mis

näitasid, et auditooriumi negatiivses suhtumise põhjuseks oli ERR uudiste ja Venemaa uudisallikate uudiste vastuolulisus.

2016-2018 toimunud ERR-i usaldusväärsuse tõusu põhjuseks on suure tõenäosusega ETV+ avamine ning tegevus.

Selleks, et veelgi selgemalt mõista erinevate meediaagentide tegevuse analüüsiga seonduvat küsiti 2019.aasta uuringus detailsemat hinnangut erinevate meediaplatvormide usaldusväärsuse kohta.

Andmetest selgus, et nii eestlased kui ka venelased usaldavad jätkuvalt kõige enam traditsioonilisi meediaplatvorme: televisiooni, raadiot ja ajalehti. Ning nagu teistestki uuringutest on teada usaldatakse sotsiaalvõrgustikke traditsioonilistest kanalites oluliselt vähem. Kõige enam usaldavad inimesed sõpru ja tuttavaid.

2015. aastal tehtud uuringus tõi Andres Jõesaar välja, et kahe kogukonna olulised uudisallikad erinevad oluliseld. 2014. aasta SaarPolli uuringu andmete analüüs kinnitab, et 2014. aasta suvel olid venekeelse kogukonna jaoks kõige olulisemad päevasündmuste kohta informatsiooni saamise uudisallikad Venemaa telekanalid ja eestikeelsele auditooriumile avalik-õigusliku ringhäälingu telekanalid.

Mõlema kogukonna kehtib fakt, et kõige olulisemaks päevauudistega kursis olemise allikaks oli suhtlemine sõprade-tuttavate-töökaaslastega. Kuna eestlased ja venelased ei käi kuigi palju läbi, siis pidasid kogukonnad kõige olulisemateks uudiste allikateks eri riikide telekanaleid ning seetõttu on nende kahe kogukonna infoväljad üsna erinevad.

2019. aasta uuring näitab aga infoallikate olulisuses mõningaid muutusi.

Sellest saab järeldada, et koduse vene keelega vastajad usaldavad ühtviisi kõrgelt ETV+'i venekeelset "Aktuaalset kaamerat" kui ka Venemaa telekanalite uudistesaated "Vremja" ja "Vesti" ning PBK "Eesti uudised".

Mõlemas kogukonnas on olulisel kohal uudisteportaalid delfi.ee ja postimees.ee ning kõige usaldusväärsemateks uudisallikateks on sõbrad, tuttavad ja töökaaslased.