Politsei otsib Pärnus kadunud 80-aastast meest

Politsei sai laupäeval teate, et alates 31. mai varahommikust ei ole teada Pärnus asuvast Kuldsest Kodust lahkunud 80-aastase Joe asukohta.

Kuna mehel on tervisehäired, siis ta käe ümber on tema isikuandmetega kett. Joe võib liikuda jalgsi või bussiga linnas või linna lähiümbruses.

Joe on umbes 165 cm pikk ning tal on lühikesed hallid juuksed ning hallikad silmad. Lisaks on teada, et ta kõnnib iseäralikult lühikeste sammudega.

Lahkudes kodust, oli tal seljas tume fliis, tumedad püksid ning peas karvamüts.

Kõigil, kes omavad infot mehe asukoha kohta, palub politseiga ühendust võtta telefonil 112.