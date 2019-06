Video: jõehobud tulid Lõuna-Aafrika Vabariigi ragbiväljakule muru nosima

Kui Euroopas on meedia tähelepanu pälvinud see, kuidas mõnele avalikule üritusele või spordisündmusele on eksinud mõni lind, lemmikloom või ka rebane, siis Lõuna-Aafrika Vabariigis tuleb olla valmis ka ekstreemsemateks olukordadeks. Nimelt saabus Limpopo provintsis Tzaneeni linnas asuvale ragbiväljakule meeskond jõehobusid.

Vahejuhtum Letaba ragbiklubi väljakul leidis aset kolmapäeva õhtul, natuke aega pärast seda, kui trenni teinud meeskond oli väljakult lahkunud, vahendavad BBC ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ajaleht Times.

Videot esimesena jaganud kohaliku ajalehe Far North Bulletin toimetaja Joe Dreyer selgitas, et sealkandis jõehobu näha pole iseenesest väga haruldane, kuid tavaliselt ei õnnestu neid linnaruumis sellisel moel filmida. Ragbiväljaku lähedal asub ka pubi, mille õhtused külastajad näevad sageli ringi hulkuvaid jõehobusid. Kusjuures video filmiski üks pubi külastajanud ragbimängijatest.

Nimelt asub ragbiväljak piirkonnas, mis on lähedal Letaba jõele, kus jõehobud elavad. "See võib olla lahe turistide jaoks, kuid meile siin Limpopos on see igapäevane asi. Me peame siin arvestama nii jõehobude, elevantide kui ka tüügassigadega."

Dreyeri sõnul võib jõehobude sellisel käitumisel olla praegu kaks põhjust, esiteks tavapärasest varem alanud talv ning lähipiirkonnas alanud uue maantee ehitamine, mis omakorda tähendab, et jõehobudel tuleb toitumiseks senisest kaugemale liikuda ja sealjuures läbida ka tihedama asustusega piirkondi. Samal ajal on aga öisel ajal toituvate loomade jaoks ragbiväljaku korralikult hooldatud roheline muru väga isuäratav.

Kuigi kaasaegses meedias, eriti lastesaadetes on jõehobu kujutatud sageli ohutu ja aeglase loomana, siis tegelikkuses on tegu Aafrika ühe ohtlikuma loomaga. Näiteks statistikas, mis käsitleb inimese ja looma kohtumisega alanud surmajuhtumeid, on jõehobud sageli mainimist leidnud. Sellele aitavad kaasa nii jõehobu agressiivsus kui ka asjaolu, et eriti maapiirkondades satuvad inimesed ja jõehobud veekogude juures sageli kokku.