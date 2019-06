Algaval hooajal on Lottemaal jälle mitu uut tegelast ja näitlejatel on näidendid juba selged. Aga selleks, et rohkematel lastel oleks võimalik seda paika külastada, kingib Pärnu linn paljulapseliste ja vähekindlustatud perede lastele 300 Lottemaa piletit, toetades niiviisi nii lapsi kui ka ettevõtlust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esiteks on see väike finantssüst Lottemaale, sest hea meelelahutuse pakkumine pole ju teadupärast sugugi odav. See idee tuli tõtt-öelda Lottemaa poolt ja selle idee vastuvõtt linnavalitsuse poolt oli väga hea. Ja siia nende ostetavate piletitega saavad tulla ka need pered, kus materiaalsetel põhjustel tuleb kaaluda, kas minna või mitte minna," selgitas Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.

Kukk ütles, et teisedki omavalitsused võiksid Pärnu eeskuju järgida ja võimaldada kõigil lastel seda atraktiivset lõbustusparki külastada.