Üheks eesmärgiks oli õpetada naistele neid oskusi, mida läheb vaja igapäevaselt - näiteks seda, kuidas anda esmaabi - kui ka neid teadmisi, mida on vaja võimalikeks kriisideks valmistumisel. Näiteks seda, kui palju toitu tuleks varuda selleks, et nädal aega hakkama saada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Naiskodukaitse baasväljaõppel me räägime just sellistest asjadest, mis on igale kodanikule vaja ja mida meie oma organisatsioonis oleme õpetanud naistele. Ja täna õpetame siin ka siis naistele, kes ei ole meie organisatsiooni liikmed," rääkis Naiskodukaitse esinaise asetäitja Helen Allas.

Naised said teada, mida teha, et massiüritustel mitte hätta sattuda, ja kuidas käituda siis, kui selline olukord on käes. Prooviti ka lihtsamaid enesekaitsenippe.

Osalejad rääkisid, et said teada ka päris uusi asju või asju, mille peale ise ei tule. Näiteks võiks metsa minnes pista taskusse vile.

Õpetajateks olid Naiskodukaitse liikmed ja laagrist oli ka korraldajatel õppida.

"Korraldajate jaoks on see samuti väljaõpe. Me saame harjutada erinevaid protseduure. Kuidas suure hulga inimeste registreerimine toimub, kuidas personali arvestus toimub, kuidas meditsiiniline abi, kuidas toitlustamine ja kõik sellised protseduurid," tunnistas Allas.

Osalejaid oli üle Eesti. Kõige kaugem koht, kust laagrisse tuldi, oli Taani.