Esmaspäevane Õhtuleht kirjutas, et rahandusminister Martin Helme Lääneranna valda rajatud suvilal puudub ehitusluba ning kasutusluba, ehkki ministri pere juba hoones sees elab. Minister postitas aga sotsiaalmeediasse dokumendi, mille kohaselt sai ta ehitusloa tollaselt Varbla vallalt 2016. aastal. Ehitusloa olemasolu kinnitas ka Lääneranna vald.

"Sellele katastriüksusele pole ehitusluba väljastatud," ütles Lääneranna valla ehitusspetsialist Vjatšeslav Fomitšev Õhtulehele ning lisas, et sel katastriüksusel ei ole registreeritud ka ühtegi hoonet.

Ehkki Õhtulehe andmeil elab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimehe pere majas juba sees, ei tohiks Fomitševi sõnul elumajas, millele pole väljastatud kasutusluba, elada.

Helme lükkas lehe väited ööl vastu esmaspäeva tagasi, postitades sotsiaalmeediasse ehitusloa koopia, mille oli talle väljastanud Varbla vald 4. märtsil 2016. Helme tunnistas, et ehitisel pole kasutusluba, kuid see on palju laiem probleem.

"Kui keegi tahab muidugi tuhandeid eurosid trahvi teha kõigile inimestele, kes elavad ilma kehtiva kasutusloata majades Eestis, siis on vist leitud lahendus riigieelarve miinuse katteks!" märkis Helme.

Esmaspäeva ennelõunal kinnitas Lääneranna valla vanem Mikk Pikkmets Postimehele, et tegelikult on Martin Helme suvilal ehitusluba olemas.

Vallavanema sõnul edastati Õhtulehele ebaõiget teavet, sest ehitusregister ei näita, et Rukkilille katastriüksusele Matsi külla oleks väljastatud ehitusluba. Viga tekkis sellest, et 2016. aasta märtsis väljastas Varbla vallavalitsus ehitusloa Laane kinnistule Matsi külla, mis jagati kolmeks ning selle ühest osast sai Rukkilille, mille peale jäi ka Helme suvila.

"Kahjuks ei vormistanud tol hetkel Varbla valla ehitusspetsialist vastavat muudatust ehitusregistris, mistõttu on tekkinud olukord, kus näiliselt ei ole püstitatavale hoonele väljastatud ehitusluba," selgitas Pikkmets vallapoolset ehitusloa vormistamisel tehtud viga.

Lääneranna vald tekkis 2016. aasta detsembris, kui tollased Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga vald sõlmisid ühinemislpingu.

Peaminister Jüri Ratas vastas Õhtulehe palvele juhtunud kommenteerida, et ei tea küsimuse täpsemaid asjaolusid ning viitas, et selliste vaidluste lahendamisel tuleb järgida Eesti seadusi.