Protestiliikumise juhtide teatel püüab sõjavägi tühjendada istumisstreigi piirkonda kaitseministeeriumi ees ning liikumine kutsub oma toetajaid kohale. Sudaani arstide liidu teatel on surma saanud vähemalt kaks inimest.

"Sõjaväe üleminekunõukogu korraldusel avasid väed streikijate pihta tule, surma on saanud kaks rahumeelset protestijat," teatas Sudaani Arstide Keskkomitee Twitteris.

Protestijate istumistreik relvajõudude peakorteri ees on kestnud nädalaid, protestiliikumine ja sõjavägi vaidlevad üleminekuvalitsuse koosseisu üle.

Araabia telekanalite edastatud videoülekannatest on näha, kuidas protestijate telgid põlevad ning inimesed jooksevad sündmuskohalt eemale. Hommikul tetatai, et piirkonnas on kuulda kuulipildujavalanguid ja plahvatusi ning sõjavägi on blokeerinud teed.

Sudaani armee kukutas aprillis pärast nädalaid kestnud meeleavaldusi riiki üle 30 aasta juhtinud president Omar al-Bashiri.

Kuid tuhanded protestijad jätkasid istumisstreiki kaitseministeeriumi ees, nõudes, et sõjaväelased annaksid võimu üle tsiviilvalitsusele.

Protestijuhid kutsusid rahumeelsetele meeleavaldustele

Sudaani protestiliikumise juhid kutsusid esmaspäeval, kui riigi sõjaväelised võimud asusid laiali ajama kaitseministeeriuimi ja relvajõudude peakorteri ees jätkuvat istumisstreiki, korraldama kogu riigis rahumeelseid kogunemisi ja meeleavaldusi.

Vabaduste ja Muutuste Liit kutsus toetajaid korraldama "rahumeelseid protestimarsse ja meeleavaldusi" ning püstitama barrikaade pealinnas Hartumis ja mujal riigis.