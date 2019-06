Reformierakonna algatatud umbusaldusavaldusel siseminister Mart Helme vastu on antud 45 toetusallkirja ning hiljemalt teisipäeval antakse see menetlusse.

"Umbusaldusavaldusele andsid allkirja kõik 34 Reformierakonna fraktsiooni liiget, kümme sotsiaaldemokraati ning fraktsioonitu riigikogu saadik Raimond Kaljulaid," ütles Reformierakonna pressiesindaja Kajar Kase esmaspäeval ERR-ile.

See tähendab, et umbusaldusavaldusega on ühinenud kõik valitsuskoalitsiooni mittekuuluvad saadikud.

Kase sõnul ei ole Reformierakond veel otsustanud, kas annab umbusaldusavalduse sisse juba esmaspäeval või teeb seda teisipäeval. "Aga nagu erakonna esimees Kaja Kallas lubas, nädala algul see esitatakse," märkis Kase.

Kallas ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et umbusaldusavaldus on juba valmis ja allkirjad all, kuid seda ei anta veel sisse, kuna päevakorda tulid teadusrahastuse ja riigieelarve teemad, mis vajasid ka rohkem tähelepanu. "Järgmise nädala alguses me kindlasti selle sisse anname," ütles Kallas.

Reformierakond heidab umbusaldusavalduses Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehele Mart Helmele ette Eesti maine kahjustamist, valetamist ja ühiskonnagruppide solvamist.

Põhieseaduse kohaselt võib riigikogu avaldada ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab riigikogu koosseisu enamus ehk vähemalt 51 saadikut.

Umbusalduse avaldamise võib algatada vähemalt viiendik Riigikogu koosseisust kirjaliku nõude esitamisega riigikogu istungil. Umbusalduse avaldamine võib tulla otsustamisele kõige varem ülejärgmisel päeval pärast selle algatamist, kui valitsus ei nõua kiiremat otsustamist. Umbusalduse avaldamist võib samal alusel uuesti algatada kõige varem kolme kuu möödumisel eelmisest umbusaldushääletusest.