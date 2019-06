Anija inimesed otsustasid aidata liikumispuudega omakandimeest, kui too ei saanud abi sotsiaalkindlustusametist ning nüüd saab selgroovigastusega Fridel Vilbiks endale kolmerattalise jalgratta, et ise käia Kehras poes. Aprillis "Aktuaalses kaameras" eetris olnud loo peale reageeris kohalik pere ja Lions Klubi.

Aprillis näitas "Aktuaalne kaamera" Fridel Vilbiksit, kes taotles sotsiaalkindlustusametist toetust kolmerattalise jalgratta ostmiseks, sest selgroovigastuse tõttu saab ta käia vaid 50 meetrit, siis selg väsib. Sotsiaalkindlustusamet keeldus toetust andmast.

Nüüd on Fridelil lootust soovitud riistapuu siiski saada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See oli ühel õhtul - vist oli "Aktuaalne kaamera" -, kui ma vaatasin seda ja nägin seda õnnetut olukorda. Meil oli tulemas just Lions'i Klubi juhatus ja seal ma siis rääkisin sellest teemast. Me ühiselt otsustasime, et toetame selle jalgratta soetamist," rääkis Anija Lions Klubi president, Anija abivallavanem Enn Pung.

Lähedal, Raasikul aga leidus juba vajalik liiklusvahend. Insuldi üle elanud Vaike Regonen kasutab kolmerattalist juba 15 aastat - selle aja jooksul on tal juba kolmas selline ratas. Kui rattale istub, sõidab päevas kuus kilomeetrit. Kui tütar oli emale uue ostnud, otsustati vana Vilbiksile kinkida.

"Aga ma saan ise liikuma. Ma saan välja toast. Ja see on ka treening. See annab jõudu. Kui ma tuulega sõidan ja see on päeval ikka suur, ma saan jõudu juurde sellega," rääkis Regonen.

Töökojas ootab Regoneni vana kolmerattaline uut esirehvi, tagatuld ja võib-olla keskjooksu timmimist. Aeg-ajalt kipub mehhanism ragisema. Lionsid lubasid Kehra vahel proovisõidu teha, enne kui ratta Vilbiksile annavad.

Fridel Vilbiks esitas vahepeal sotsiaalkindlustusametile vaide toetusest keeldumise peale. Vastus oli ikka eitav.

"Põhjendati sellega, et tema tervises on muutuv olukord ja sellise seisundiga nad ei pea vajalikuks seda ratast talle müüa soodusega," selgitas Anija sotsiaaltöötaja Marianne Leis.

Sotsiaaltöötaja soovitab ratta taotlejal enne proovida, kas ta kolmerattalisega toime tuleb.