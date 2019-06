Austraalias lasi kurjategija motellis maha neli inimest

45-aastane tulistaja võeti vahi alla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pealtnägijate sõnul saabus mees motelli, käis toast tuppa ning tegi pumppüssist umbes 20 lasku ja põgenes autoga.

Politsei sai tulistaja kätte tund aega hiljem.

Peaminister Scott Morrisoni sõnul ei olnud tegu terrorismiaktiga. Seda kinnitas ka Põhjaterritooriumi peaminister Michael Gunner.

"On rida detaile, mida me peame veel kinnitama, kuid on asju, mida võime praegu öelda. Arvatav kurjategija on võetud vahi alla ja vangistatud. Mõistan, et kui juhtuvad sellised asjad, eriti kui võtta arvesse hiljutisi üleilmseid juhtumeid, siis inimeste mõtted lähevad terrorismile. Võin kinnitada, et me ei usu, et see oli terrorismiakt," ütles Gunner.