Ilm läheb veel soojemaks

Esimene suvekuu on alanud soojalt ning järgnevatel päevadel kerkivad õhutemperatuuri maksimumid veelgi kõrgemale.

Kolmapäeva öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Paiguti võib tekkida udu. Lõunakaare tuul puhub 2 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on 12 kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul vara tervitab meid juba päike, tuul on nõrk ja sooja kuni 22 kraadi.

Ka päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning kuiv. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Ja sooja on 25 kuni 30 kraadi, vaid saartel ja meretuulega rannikul on sooja veidi vähem.

Õhtul on taevas enamasti selge, tuult pole tunda ja sooja kuni 25 kraadi.

Edasi suureneb aga hoovihma- ja äikesevõimalus. Päeva maksimumid tõusevad paiguti lausa üle 30 kraadi, isegi öösiti ei lange õhutemperatuur 20 kraadist suurt madalamale.