ABC juhtide sõnul otsis politsei läbi ringhäälingu ametiruumid Sydneys, võttes sihikule kolm kahe aasta vanuse uurimislooga seotud ajakirjanikku.

ABC omandas 2017. aastal valitsuse dokumendid, mis näitasid Austraalia eriüksuslaste süüd süütute meeste ja laste tapmises Afganistanis.

Austraalia föderaalpolitsei teatel viidi läbiotsimised läbi "seoses kahtlustustega salastatud materjali avaldamises kuritegude seaduse sätteid rikkudes".

ABC direktor John Lyons ütles, et läbiotsimisluba nõuab muuhulgas ligipääsu ajakirjanike märkmetele, meilidele, uudisloo mustanditele, videotele ja salasõnadele.

"Rahvusringhäälingu sellisel moel läbiotsimine on äärmiselt ebatavaline," lausus tegevdirektor David Anderson.

Päev varem otsis Austraalia politsei läbi News Corpi ajakirjaniku kodu pealinnas Canberras seoses looga valitsuse salastatud luurekavast.

Ajakirjanik Annika Smethurst kirjutas 2018. aasta aprillis, et konservatiivide juhitud valitsuse sise- ja kaitseministeerium koostavad kava, mis annaks Austraalia signaalluureametile (ASD) loa murda salamisi sisse Austraalia kodanike tekstsõnumitesse ning meili- ja pangakontodesse.

Politsei sõnul ei ole kaks läbiotsimist omavahel seotud, kuid on seotud erinevate süüdistustega salastatud materjali avaldamises.

Tegemist on lugudega, mis tuginesid tundlikule ja potentsiaalselt salastatud materjalile ning seadsid Austraalia valitsuse, eriti aga julgeolekuteenistuse ASIO piinlikku olukorda.

Peaminister Scott Morrison, kelle konservatiivne valitsus alles äsja teiseks ametiajaks tagasi valiti, püüab läbiotsimistest distantseeruda, rõhutades, et need on politsei, mitte valitsuse asi.

"Austraalia usub kindlalt ajakirjandusvabadusse ning meil on selged reeglid ja ajakirjandusvabaduse kaitse," ütles ta.

"On aga ka selged reeglid, mis kaitsevad Austraalia riiklikku julgeolekut ning kõik peaksid tegutsema vastavalt neile parlamendis vastu võetud seadustele," sõnas peaminister.

Politsei sõnul ei teavitatud läbiotsimistest eelnevalt vastuolulist siseministrit Peter Duttonit, kuid neist teatati kahe agentuuri juhile.

Opositsioonilise Tööpartei varivalitsuse siseminister Kristina Keneally nõudis läbiotsimiste kohta selgitust.