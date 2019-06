Keskerakonna, EKRE ja Isamaa leppisid koalitsiooni moodustades kokku, et Euroopa Komisjoni voliniku ametikoha täidab keskpartei. Valitsus peaks seda arutama neljapäeval, 6. juunil, sest lähiajal lahkub Euroopa Komisjonist reformierakondlane Andrus Ansip, Eesti mitmekordne peaminister, kes 26. mail valiti Euroopa Parlamenti. ERR-i andmeil näeb valitsus, et Kadri Simson ei lähe Euroopa Komisjoni volinikuks ajutiselt, kuni praeguse komisjoni volituste lõppemiseni sel sügisel, vaid ka järgnevaks viieks aastaks.

Keskerakonna volikogu esimees Kersti Sarapuu pidas Kadri Simsonit õigeks valikuks sellele kohale. "Esiteks tema täpsus, siis konkreetsus, põhjalikkus, empaatiavõime, ta on alati lahendust otsiv, konkreetse ütlemisega, oma kindla seisukohaga – need on tema plussid," põhjendas Sarapuu.

Simson kuulub Keskerakonda 1995. aastast, oli 2003–2007 selle peasekretär ning aseesimees 2007–2015 ja taas alates novembrist 2016. Keskerakonna XV kongressil 29. novembril 2015 kandideeris ta erakonna esimeheks, sai 486 häält (ehk 47 protsenti) Edgar Savisaare 541 hääle vastu. Lubas kandidaadina suuremat tähelepanu erakonna piirkondadele väljaspool Tallinna, selgemaid rahaasju ning erakonna tugevamat kaasatust üleriigilistel teemadel.

Kadri Simson on olnud Riigikogu XI, XII ja XIII koosseisu liige.

Millise portfelli saab Kadri Simson Euroopa Komisjonis ja kellest hakkab koosnema tema kabinet, pole praegu teada. Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets kinnitas paari nädala eest ERR-ile, et selge on vaid see, et Simson ei saa Andrus Ansipi kui Komisjoni ühe asepresidendi rolli.

"Komisjoni asepresidendid ei juhi ühegi peadirektoraadi tööd, nad koordineerivad teiste volinike tegevust. Praeguses Komisjonis on nad kõik endised peaministrid, väga lugupeetud inimesed. Juhul, kui asepresident lahkub, siis lahkub ka tema kabinet. Nemad lõpetavad," selgitas Kasemets. "Riik ja konkreetne voliniku kandidaat ei ole konkreetse portfelliga seotud. On Komisjoni presidendi otsustada, sõltuvalt ka Euroopa Parlamendi valimiste tulemustest ja teiste volinike liikumistest, millise portfelli võiks uus Eestist pärit volinik pooleks aastaks saada."