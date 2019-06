Meri uhub Stroomi randa kunagisest klaasitehasest pärit kilde

Tallinnas Stroomi rannas on ohtralt klaasikilde, mis linnaosavalitsuse hinnangul pärinevad kunagisest Tarbeklaasi tehasest. Klaasikildudega ollakse hädas ka Haaberstis, kus keelati Harku järves ujumine, kuniks järve põhi saab puhastatud.

Stroomi ranna liivast võib mõnes kohas lühikese ajaga peotäite kaupa klaasikilde korjata ning Põhja-Tallinna valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja kohusetäitja Enel Valli ütles ERR-ile, et probleemist on räägitud juba aastaid.

Klaasikillud pärinevad Valli sõnul suure tõenäosusega tehasest Tarbeklaas, mis töötas kuni 1990. aastani. Kuna meri on enamiku kildude servad ümaraks kulutanud, ei ole need ohtlikud.

"Küll aga tuleb olla tähelepanelik rannakülastajate poolt toodud klaastaaraga, mille purunemise tõttu võib alal olla mitmeid teravaid kilde," lisas Valli.

Ta märkis, et Põhja-Tallinnal on randade hooldamise leping Haabersti Haldus OÜ-ga, kes mais sõelus üle kogu 1,45 kilomeetri pikkuse liivaala ning paigutas tagasi ka tuule tõttu ära kandunud liiva. Igapäevaselt puhastatakse liivast mereäärseid asfaltkattega teid ja eemaldatakse ka merest välja uhutud jäätmeid ja adru.

Kolmapäeval teatas Haabersti linnaosa valitsus, et Harku järve ääres on suvitajad saanud vees klaasikildudega vigastada ja seetõttu keelati seal vetteminek, kuni linnaosavalitsus otsib võimalusi järve põhja rannajoone lähedalt puhastada. Linnaosa on paigaldanud randa hoiatussildid ning rannas lehvib punane lipp.

Praegu pole veel teada, kui palju või kus täpsemalt klaasikillud vee põhjas asuvad.

Ka munitsipaalpolitsei teatas, et selle nädala soojad ilmad on välja toonud ka murekohad, mille hulgas on klaasikillud rannas.

"Palve rannakülalistele – palun ärge võtke kaasa klaastaaraga karastusjooke, sest purunemise korral võib paljude rannaliste tervis kannatada saada," teatas mupo ja lubas lähipäevil rannad kõrgendatud tähelepanu alla võtta.