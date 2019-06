"Tornimäe 2 hoone fassaad renoveeritakse põhjalikult, et kõrvaldada senise 25-aastase kasutusega tekkinud mõjud," ütles hoonet haldava ettevõtte BPTRE haldusosakonna juht Toomas Ütsik neljapäeval ERR-ile.

Tema sõnul on klaasfassaad ja isolatsioon vananenud ja see vahetatakse välja, mis on arvestades hoone valmimisest möödunud aega tavaline, rutiinne tegevus.

"Kinnisvara omanik investeerib nendesse parandustesse ligi 2 miljonit eurot, tööd kestavad kuni 2019 aasta hilissügiseni," lisas Ütsik. Kuna iga paneel tuleb ühekaupa eemaldada ja asendada uuega ning eelnevalt tuleb ehitada kogu kõrguses vajalikud tellingud, siis seetõttu võtabki töö nii kaua aega, märkis haldusjuht.

SEB panga peahoonest abvati 1999. aasta suvel, selles 24 korrust ja kokku 16 000 ruutmeetrit. Hoone ehitusmaksumus oli umbes 250 miljonit krooni ehk 16 miljonit eurot.