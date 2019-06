Kadett sai surma, kui sõdurite transportimiseks kasutatav veokilaadne sõiduk Light Medium Tactical Vehicle (LMVT) ümber paiskus.

Vigastatute hulgas on 20 kadetti ja kaks tegevsõjaväelast. Kõik toimetati haiglasse.

"Õnnetuse asjaolusid uuritakse," teatas akadeemia esindaja.

Meedia andmeil juhtus õnnetus kohaliku aja järgi kella 6.45 paiku (Eesti aeg kell 13.45).

117-aastase ajalooga West Point on sõjakool, mille on lõpetanud paljud USA maaväe juhtidest. Selle on lõpetanud kaks presidenti: kodusõja kangelane Ulysses S. Grant ning Dwight Eisenhower, kes juhtis Teise maailmasõja ajal Euroopas liitlasvägesid.