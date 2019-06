Ajalehe allikate kohaselt on Mehhiko valmis saatma Guatemala piirile oma 6000 rahvuskaartlast. Riikide esindajad kõnelesid ühtlasi koordineeritud turvapaigapoliitikast, mille kohaselt Kesk-Ameerika riikidest saabuvad migrandid peaksid taotlema turvapaika esimeses riigis, kuhu oma kodumaalt saabuvad.

Mehhiko võimud teatasid neljapäeval ühtlasi, et külmutavad inimsmugeldamises kahtlustatute varad ühe meetmena USA tariifide vältimiseks. Tegemist on isikutega, keda peetakse Ühendriikidesse suunduvate migrandikaravanide organiseerijateks.

Mehhiko rahandusministeeriumi teatel on musta nimekirja lisatud 26 inimest nende "tõenäolise rolli eest inimsmugeldajatena ja migrandikaravanide toetajatena".

Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard ütles neljapäeval pärast kõnelusi USA välisministeeriumis, et tema hinnangul on tulises immigratsioonivaidluses Ühendriikidega tehtud edusamme.

"Jah, arvan, et liikusime täna edasi," lausus ta ajakirjanikele pärast rohkem kui kaks tundi kestnud kõnelusi, mis hiljem neljapäeval jätkuvad.

Valge Maja aga ütles varem neljapäeval, et Mehhiko senised ettepanekud Kesk-Ameerikast lähtuva rändevoo peatamiseks ei ole "lihtsalt piisavad". See on vihje, et USA ilmselt kehtestab järgmisest nädalast lubatud tariifid Mehhikole.

USA president Donald Trump ähvardas möödunud nädalal, et kui Mehhiko ei saa olukorda piiril kontrolli alla, siis kehtestavad Ühendriigid esmaspäeval Mehhiko kaupadele 5-protsendise imporditolli. Juulis kerkib see 10 protsendini ja saavutab oktoobriks lae 25 protsendil.