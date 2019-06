"Esimehe kohale on üks kandidaat, aga aseesimeeste kohtadele on kindlasti konkurents," ütles EKRE kommunikatsiooninõunik Holger Berg reedel ERR-ile. Ta ei soovinud siiski kandidaatidest ja valimistest täpsemalt rääkida, viidates sellele, et sama info ei pruugi veel kongressi delegaatidel käes olla.

Tõenäoliselt jätkab siiski ka pärast pühapäeva EKRE esimehena siseminister Mart Helme, kuid muutusi võib tulla aseesimeeste hulgas. Erakonna aseesimehed on praegu rahandusminister Martin Helme, riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Euroopa Parlamenti valitud Jaak Madison.

Kongressil valitakse lisaks juhtorganitele veel ka erakonna aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmed.

EKRE kongress peetakse Jõhvi kontserdimajas, sinna on oodata kokku üle 500 delegaadi, kes on valitud erakonna kõikidest ringkondadest. Lisaks osalevad üritusel ka külalised.

Traditsiooniliselt esinevad ettekannetega EKRE esimees, auesimees, riigikogu fraktsiooni juht, volikogu esimees ja teised, öeldakse erakonna kodulehel avaldatud teates.

Samuti vaetakse kongressil erakonna tulevikuplaane ning võetakse vastu deklaratsioon.

Bergi sõnul erakond oma alusdokumentides seekordsel kongressil suuremaid muudatusi teha ei plaani, ainult põhikirjas võidakse muuta ühte punkti. Ta jättis täpsustamata, mida see puudutab.

EKRE sai 3. märtsil riigikogu valimistel 17,8 protsendi häältega paremuselt kolmanda tulemuse ja 19 mandaati riigikogus ning pääses Jüri Ratase juhitud Keskerakonna ja Isamaa koalitsioonivalitsusse. Euroopa Parlamendi valimistel 26. mail sai EKRE 12,7 protsenti häältest ning erakonna kandidaat Jaak Madison ühe kuuest Eestile eraldatud kohast europarlamendis.