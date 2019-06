Eeloleva öö hakul sajab Eestis kohati hoovihma, võib äikest olla. Pärast keskööd pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Tuul puhub kagust 2-7, saarte rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 16..21 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Laupäeva hommik on peamiselt sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 20..25 kraadi.

Päeva jooksul tekib pilvi juurde. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal laialdaselt hoovihma ja on äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-7 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevaid tuulepuhanguid. Sooja on 27..32, saarte rannikul ja hoogsadudes 20 kraadi ümbruses.

Õhtu on mitmel pool hoo- ja äikesevihmaga. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 21 kuni 26 kraadi.